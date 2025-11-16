25 000 francs exigés lors des contrôles d’identité : et vous, est-ce que ça vous est arrivé ?

Depuis plusieurs jours, les témoignages se multiplient concernant des contrôles d’identité où certains citoyens affirment avoir dû payer 25 000 francs parce qu’ils n’avaient pas leur carte nationale d’identité sur eux. Une pratique qui suscite interrogations, inquiétudes et accusations d’abus.

Une obligation ancienne, rappelée publiquement en août 2025

La loi comorienne impose depuis longtemps la détention d’une carte nationale d’identité, instaurée dès 1987 pour tout citoyen majeur. Pourtant, pendant des années, cette obligation est restée peu appliquée dans la vie quotidienne.

C’est en août 2025 que les autorités ont relancé le débat, annonçant que désormais tous les citoyens devaient porter leur carte d’identité en permanence et la présenter lors des contrôles.

Ce rappel avait été présenté comme une mesure de sécurité visant à faciliter l’identification des personnes et à renforcer les actions de police

Mais ce tournant officiel semble avoir ouvert la porte à une toute autre réalité sur le terrain.

Des paiements immédiats de 25 000 francs : confusion ou abus ?

Selon les témoignages recueillis, plusieurs citoyens expliquent qu’au moment d’un contrôle, l’absence de carte d’identité se traduit par une demande de 25 000 francs en liquide, directement sur place.

Pour certains, ce paiement serait exigé sans document officiel, sans reçu et sans véritable explication.

Or, la loi prévoit effectivement une amende en cas de non-présentation de la carte, mais elle doit être encadrée par une procédure, et non appliquée au bon vouloir de l’agent. Rien ne prévoit un paiement immédiat à un policier ou à un gendarme, encore moins un montant uniforme imposé à tous.

Cette pratique, si elle se confirme, pose un problème sérieux de transparence et pourrait constituer un détournement de la règle initialement pensée pour la sécurité publique.

Votre témoignage est essentiel pour comprendre ce qui se passe vraiment. Pour distinguer les faits avérés des rumeurs, il est indispensable de documenter ce que vivent réellement les citoyens.

Avez-vous déjà été contrôlé sans votre carte ?

Un agent vous a-t-il demandé 25 000 francs ?

Avez-vous reçu un PV, un reçu, ou rien du tout ?

Votre voix compte.

ANTUF Chaharane