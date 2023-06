20 ans de l’université des Comores: bilan et perspectives.

L’Université des Comores a célébré son 20e anniversaire par un séminaire de deux jours, du 23 au 24 juin, visant à évaluer ses réalisations et à envisager son avenir. Créée en 2003, l’université a connu une croissance significative, passant de mille à 14 000 étudiants en 2023. Le séminaire a réuni des doyens, des responsables de sites et de départements, ainsi que des enseignants-chercheurs pour discuter des succès, des défis et des perspectives de l’université.

L’administrateur de l’Université, Ibouroi Ali Tabibou, a souligné l’importance de l’université pour le développement du pays et a annoncé qu’un rapport serait présenté au chef de l’État, au ministre de l’Éducation et aux partenaires de l’Université. Des recommandations ont été formulées pour relever les défis futurs, notamment la mise en place d’une commission ad hoc pour le financement, la diversification des offres de formation et l’expansion de la formation continue dans les autres îles. L’Université des Comores continue d’être un pilier essentiel de l’éducation dans le pays, 20 ans après sa création.

ANTUF Chaharane