15 millions de kmf et une vie envolée : Hikima Ahamada assassinée

Un nouveau drame, Hikima Ahamada, une jeune employée de l’Agence Ria de Mbeni, a été retrouvée morte ce matin, abandonnée dans un bidon sur la route entre Ifundihe et Mnungu, dans la région du Hamahame. Sa disparition, signalée vendredi après qu’elle se soit rendue à Moroni pour récupérer de l’argent liquide destiné à son agence.

Hikima Ahamada avait quitté Mbeni pour Moroni avec, selon plusieurs sources, une somme importante de 15 000 000 KMF en sa possession. Mais elle n’est jamais rentrée. Son absence prolongée a rapidement suscité l’inquiétude de ses proches et de ses collègues. Une alerte disparition a été lancée, et les chauffeurs de taxis ont été sollicités dans l’espoir d’obtenir des informations sur son itinéraire et son dernier déplacement. Malheureusement, aucune piste n’avait pu être suivie jusqu’à ce matin, où la terrible découverte a été faite.

Le corps de la jeune femme a été retrouvé dans des circonstances atroces, abandonné dans un bidon au bord de la route. Les gendarmes, alertés, se sont rendus sur les lieux et ont ouvert une enquête pour tenter d’élucider les circonstances de ce crime odieux. Qui a tué Hikima Ahamada ? A-t-elle été victime d’un braquage qui a mal tourné, ou d’un acte prémédité ? L’enquête devra répondre à ces questions et déterminer si les auteurs de ce crime étaient au courant de la somme qu’elle transportait.

Ce drame s’ajoute à une liste déjà trop longue d’actes de violence et d’insécurité qui frappent les Comores ces dernières années. Entre vols, braquages et agressions, la population vit dans une crainte grandissante, alors que les autorités peinent à instaurer un climat de sécurité.

La population de Mbeni et des alentours attend désormais que justice soit rendue. Le ou les coupables doivent être identifiés et jugés, pour que Hikima Ahamada ne soit pas une victime de plus dont le nom s’ajoute à la longue liste des crimes impunis.

Misbah Said