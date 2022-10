12000 tonnes de riz attendues ce mardi

800 tonnes de riz soit l’équivalent de 30 conteneurs sont arrivées dimanche dernier au port de Moroni et 12000 tonnes sont attendues ce mardi. Selon l’Onicor, ces cargaisons permettront de mettre fin à la pénurie et stabiliser la consommation sur le marché local.

Environ 800 tonnes de riz soit l’équivalent de 30 conteneurs sont arrivées dimanche 02 octobre dernier au port de Moroni. D’après le chargé de communication de l’Onicor (Office national d’importation et de commercialisation du riz), le bateau est bien là, il y a du riz et de la farine. « Nous sommes actuellement en train de décharger la farine, ensuite le riz dans pas longtemps. Le prix reste inchangé, c’est-à-dire 9000 KMF le sac », annonce-t-il avant d’ajouter qu’une autre cargaison de 12.000 tonnes « est attendue ce mardi 04 octobre. Ces quantités sont suffisantes et mettront fin à la pénurie ».

C’est un ouf de soulagement pour la population. Fini les bousculades et les matraques des hommes en treillis, le consommateur n’aura plus à faire la queue pour acheter un sac de riz. En effet, le mois de septembre était un mois très particulier. Il fallait avoir non seulement de l’argent, mais aussi les bras longs pour obtenir cette denrée de première nécessité devenue si rare.

Notons que la pénurie de riz avait créée une situation presque chaotique dans le pays. À Anjouan, les forces de l’ordre avaient été appelées en renfort, usant de gaz lacrymogène pour disperser la foule et escorter les camions de riz du port de Mutsamudu jusqu’à l’arrière pays où des familles avaient pris d’assaut un entrepôt et un camion de riz. Il y a eu des blessés. Sur l’ensemble du territoire national, la distribution se faisait en présence des forces de l’ordre. D’autres spéculateurs profitaient de l’occasion pour s’enrichir au détriment des plus vulnérables. C’est la ruée vers les légumes, car même le pain commençait aussi à manquer à cause d’une pénurie de farine.

