1040 touristes européens ont passé la journée à Moroni 

Le retour des Comores sur le marché des croisières. Ce jeudi 16 février 2023, le grand bateau de croisière MS ARTANIA a mouillé au port de Moroni avec 1040 touristes à bord. 870 sont descendus pour visiter la capitale, et autres lieux à savoir Itsandra et Mitsamiouli. Une opportunité pour ces touristes de découvrir l’archipel des Comores, sa culture et ses traditions. Un accueil chaleureux leur a été réservé depuis le port jusqu’aux endroits visités.

L’office national du tourisme, la compagnie des ports et les croisiéristes, ont accueilli ce jeudi matin le navire de croisière ARTANIA sur le quai du port de Moroni avec 1040 touristes à bord dont la plupart sont des Allemands. Ces derniers ont passé la journée dans la capitale, puis Itsandra et Mitsamiouli. Une opportunité pour ces touristes de découvrir l’archipel, sa culture et ses traditions. Selon la direction de l’office national du tourisme, il s’agit d’un événement promoteur qui suit le Plan Comores Emergent dans le secteur du tourisme, ainsi que le plan de relance CPAD 2022-2026.

« Ce bateau c’est quand même le fruit d’efforts qui ont été fourni ces temps-ci. Sachant que ça fait beaucoup d’années qu’on n’a pas connu ce genre d’activités aux Comores, c’est-à-dire le tourisme de croisière. Et cela est dû à beaucoup de facteurs dont le problème de sécurité portuaire. Il y avait des choses qui devraient être améliorées, ainsi que l’environnement par rapport à tout ce qui se passe. Donc, heureusement avec les efforts de l’office de tourisme et les îles vanilles dont nous sommes membres, avec le soutien des grosses compagnies qui gèrent les croisières ainsi que d’autres partenaires, nous avons fait un travail colossal ces dernières années, pour pouvoir remettre le pays dans le circuit de l’itinéraire des croisières », avance Rachid Mohamed, le directeur de l’office national du tourisme.

Après 20 ans sans voir un bateau de croisière dans nos eaux, le directeur de l’ONTC montre que celle d’aujourd’hui sonnait comme un test. « Nous avons fait ce qu’il fallait pour accueillir ces touristes, c’est quand même énorme. Les 870 qui sont descendus, ont pu visiter la capitale Moroni, Itsandra et Mitsamiouli. Ce qui est frappant, ils ont préféré aller tout seul sans guide, sans personne dans les rue de Moroni et sa médina. On leur a demandé pourquoi, ils ont répondu qu’ils n’ont rien à craindre. Parce que nous savons que la paix et la sécurité règnent dans le pays, donc on ne craint rien. A notre âge, on sait que rien ne va pas nous arriver. Laisse nous découvrir un peu la ville, marché parler avec la population avoir un contact direct avec », montre-t-il. Et d’ajouter : « Donc, la majorité d’entre eux ont préféré s’aventurer en ville sans guide. Pour une première, on peut s’en féliciter. Espérons que les prochaines croisières, rapporteront plus, notamment à nos artisans qui peuvent vendre leurs produits. Un autre bateau est prévu en avril prochain, en plein mois de ramadan (7 avril Ngazidja et le 8 avril Anjouan). Et un autre à Mohéli » conclut-il. On peut toutefois déplorer l’insalubrité de la ville, car de la sortie du port jusqu’au centre de la médina en longeant le long du littoral, c’est un spectacle désolant d’ordures et de pollution qui s’offre à ces visiteurs. Il suffit de s’arrêter une minute aux abords du petit port des pêcheurs jusqu’à la baie de Kalaweni pour s’en convaincre. Et ce n’est pas très beau à voir comme image pour un touriste de passage !

Nassuf Ben Amad/LGDC