10 000 comoriens vont être chassés de Mayotte en deux mois

Depuis plusieurs jours, Wuambushu est sur toutes les lèvres à Mayotte et dans les autres îles des Comores. Sans annonce officielle de l’opération par la France. Mais selon des sources concordantes l’opération de reconduite à la frontière va bel et bien débuter en fin de semaine prochaine.



Cette opération, qui mobilisera 1 000 policiers et gendarmes français, a pour objectif affiché de reconduire 10 000 comoriens hors de l’île comorienne de Mayotte occupée illégalement par la France en l’espace de deux mois. Cette opération soulève de nombreuses inquiétudes, tant du côté des associations que des habitants de l’île. En effet, la reconduite à la frontière est une mesure qui ne respecte pas les droits de l’homme.

Soibah Said