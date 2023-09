￼Amir Abdou et la Mauritanie écrivent l’Histoire : Vers une CAN 2024 pleine de promesses 

La Mauritanie a créé la sensation lors de la dernière journée des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024 en éliminant le Gabon de la course à la phase finale. Dans un match électrique qui s’est déroulé ce samedi , l’équipe mauritanienne a réussi à s’imposer 2-1 contre le Gabon, condamnant ainsi les Panthères à regarder le tournoi depuis les tribunes.

Le scénario de ce match crucial a été marqué par le carton rouge précoce infligé au gardien de but gabonais à la 5e minute de jeu. Les Mauritaniens ont rapidement exploité cette opportunité, prenant l’avantage grâce à un but bien placé. Le Gabon a tenté de revenir dans le match en égalisant peu de temps après, mais la détermination de la Mauritanie a finalement porté ses fruits avec un second but décisif.

Amir Abdou, l’entraîneur de l’équipe mauritanienne, a été l’architecte de ce succès historique. Dans une déclaration après le match, Abdou a partagé son objectif de qualifier la Mauritanie pour la CAN en Côte d’Ivoire, mais il a également souligné que ce n’était pas suffisant de simplement participer au tournoi. Il a rappelé l’exemple des Comores, une équipe avec un effectif similaire, qui a réussi à briller lors de la dernière CAN au Cameroun.

« Mon objectif, c’est de qualifier la Mauritanie pour la CAN en Côte d’Ivoire. Mais se qualifier est une chose, exister en est une autre. Quand on se qualifie avec les Comores, c’était aussi pour prouver que nous le méritions, et donc essayer de faire autre chose que de la présence. Comme la Mauritanie, les Comores n’ont pas un effectif avec des joueurs qui évoluent dans de grands clubs européens, et pourtant, nous avons réussi une bonne CAN au Cameroun. La Mauritanie peut donc le faire… », a déclaré Amir Abdou.

Cette victoire contre le Gabon marque la deuxième qualification de l’équipe mauritanienne pour la CAN, une réalisation exceptionnelle pour un pays qui continue à faire ses preuves sur la scène internationale du football. Le travail acharné et la vision d’Amir Abdou ont été essentiels pour guider son équipe vers ce succès. La Mauritanie peut maintenant aspirer à une performance mémorable à la CAN 2024 en Côte d’Ivoire, grâce à un entraîneur déterminé et à des joueurs talentueux qui ont prouvé qu’ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes du continent africain.

Misbah Said