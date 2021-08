ZAMBIE : un pasteur enterré vivant a promis de ressusciter comme Jésus-Christ mais il est mort

ZAMBIE : Le Pasteur JAMES SAKALA enterré vivant, a promis aux membres de l’église de ressusciter comme Jésus-Christ mais est mort.

James Sakala, un pasteur trop confiant de 22 ans qui a décidé d’oublier son cerveau et de laisser sa soi-disant “foi” l’emporter sur son sens du raisonnement, vêtu d’une robe blanche pure comme les disciples de Jésus-Christ avec seulement des pantoufles en cuir marron sur ses pieds convoqués son miracle cherchant des fidèles pour assister à la deuxième résurrection à se produire après celle de Jésus.

C’était autour de la tombe qu’il avait creusée et d’une voix étrange comme quelqu’un possédé par l’esprit saint, déclara et commanda à ses disciples ; « Vous tous de peu de foi, enterrez ce Sakala que vous voyez maintenant et il ressuscitera des morts et respirera à nouveau ses poumons libres ! »

Par respect pour leur prêtre, ils étaient d’abord réticents mais obéirent en aidant leur prêtre dans sa quête.

Sakala de l’église de Sion, également un sorcier à temps partiel, voulait accomplir la mère de tous les miracles ; ressusciter d’entre les morts à Chidiza, une ville de Zambie.

Interrogé sur le motif derrière, Sakala a cité les Écritures et a déclaré qu’à la veille de son assassinat par des soldats romains, les paroles de Jésus à ses disciples qui “faites ” ceci en mémoire de moi ” faisaient référence à la résurrection et pas seulement à boire du vin et à croquer des azymes. pain.

Les fidèles et la congrégation n’avaient pas d’autre choix que de rechercher des pelles, de l’autoriser à se coucher à plat dans son fossé et avec des hymnes et des danses, une pelle sur une autre l’a recouvert de terre.

Alors que le prêtre gisait sous le tas de terre, le chœur chantait sa musique mélodieuse et dansait dans l’attente d’une manifestation de la délivrance divine de Dieu. Cependant, chant de louange après l’autre, langues sur langues, Sakala n’a pas pu ressusciter comme il l’avait promis.

Tous les exercices spirituels et les efforts déployés pour le ressusciter se sont avérés vains alors que les disciples perturbés ont creusé la tombe et à leur grande surprise sa robe blanche souillée de mucus, de sang et il semblait avoir mal lutté, oui il était mort.

Police dans la province orientale de Geza Phiri, la police est à la chasse à l’homme pour les personnes qui ont participé à la résurrection ratée.

Afrique Plus