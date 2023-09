Younes Zerdouk quitte son poste d’entraîneur : un grand merci pour ses années de service dévoué.

Selon un communiqué de presse officiel de la Fédération de Football des Comores (FFC) daté du jeudi 21 septembre 2023, le Comité Exécutif (ComEx) a annoncé qu’il ne renouvellera pas le contrat de Younes Zerdouk en tant que sélectionneur des Coelacanthes. Cette décision intervient après une réunion tenue par le ComEx.

La FFC a également informé qu’un nouveau staff serait mis en place en collaboration avec le futur sélectionneur, dont l’identité sera révélée prochainement.

La Fédération a tenu à rendre un hommage appuyé à Younes Zerdouk pour son dévouement envers l’équipe nationale et le peuple comorien. Ayant servi pendant six ans, d’abord en tant qu’adjoint puis en tant que sélectionneur, Zerdouk a notamment mené l’équipe à la qualification en Coupe d’Afrique des Nations en 2021 au Cameroun. Le ComEx a exprimé sa gratitude envers Zerdouk pour sa loyauté et son professionnalisme, tout en lui souhaitant le meilleur pour la suite de sa carrière.

Said Hassan Oumouri