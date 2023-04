Youlham Attoumani, leader des Nouveaux Démocrates, défend une approche différente face à la crise des expulsions à Mayotte.

Alors que la communauté internationale s’indigne face à l’opération de décasage et d’expulsion arbitraire et violente des Comoriens à Mayotte menée par le gouvernement français, les Comoriens dénoncent également la passivité de leur propre gouvernement. Cependant, Youlham Attoumani, leader du parti Les Nouveaux Démocrates, adopte une position singulière.

Selon Attoumani, le président Azali ne peut pas faire grand-chose concernant les expulsions à Mayotte, et dénoncer la situation dans les médias ne suffit pas à provoquer des changements. Plutôt que de concentrer les efforts sur Mayotte, Attoumani insiste sur l’importance de répondre aux besoins fondamentaux des Comoriens.

Le leader des Nouveaux Démocrates souligne que la priorité du gouvernement comorien devrait être la fourniture de services essentiels tels que l’électricité, l’eau potable, la santé et l’éducation. Il déplore la situation actuelle dans plusieurs villes et villages des Comores, où les habitants souffrent de pénuries d’électricité et d’eau potable, en particulier durant ce mois sacré.

En dépit de l’indignation générale face à la crise à Mayotte, Attoumani soutient que le gouvernement comorien doit d’abord se concentrer sur l’amélioration des conditions de vie des Comoriens et leur fournir des services de base indispensables.

