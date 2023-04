Wuambushu: La CRS 8 mobilisée pour l’opération d’expulsion des Comoriens à Mayotte

Une opération policière nommée « Wuambushu » est en préparation pour expulser des milliers de Comoriens vivant sur l’île comorienne de Mayotte. Bien que cette opération n’ait pas encore été officiellement confirmée par le gouvernement français, plusieurs syndicats de police ont confirmé la présence de la CRS 8, une compagnie spécialisée dans les violences urbaines, sur l’île.

Selon un document envoyé à tous les policiers français, l’opération devrait se dérouler du 22 avril au 17 juin et mobiliserait des forces de l’ordre, y compris la CRS 8, qui est actuellement mobilisée à Marseille après les fusillades du week-end dernier.

Cependant, cette opération est loin de faire l’unanimité. Le Comité de sages, le Comité Maoré et les organisations de la société civile dénoncent ce qu’ils appellent un « plan criminel ». Lors d’une conférence de presse tenue hier, ils ont lancé un appel au gouvernement comorien pour qu’il affiche sa position face à cette opération.

Le secrétaire général du Comité Maoré, Ahmed Mohamed Thabit, a dénoncé le silence des autorités comoriennes face à la situation choquante que subissent les Comoriens à Mayotte. Il a déclaré que l’île ne sera jamais française, comme l’a défendu la résolution des Nations unies de 1976. Il a également qualifié ce que prévoit la France à l’égard des résidents comoriens de Mayotte de « plan génocidaire ».

L’ancien ambassadeur a également pointé du doigt le silence du gouvernement comorien face à cette situation qui met en danger l’intégrité territoriale du pays. Il a réclamé avec force au gouvernement à sa tête Azali Assoumani, président également en exercice de l’Union africaine, de sortir de l’ombre et de prendre position face à cette question.

Cette opération risque de provoquer une grave crise humanitaire et de déstabiliser la région. Il est important que les gouvernements français et comorien dialoguent pour trouver une solution pacifique et respectueuse des droits humains pour les Comoriens vivant à Mayotte.

Soibah Said, journaliste comoresinfos