Voitures en feu aux Comores: la qualité du carburant en cause, les autorités tardent à réagir.

Le nombre de voitures tombant en panne et prenant feu aux Comores ne cesse d’augmenter, et de nombreux conducteurs et mécaniciens pointent du doigt la qualité des hydrocarbures (essence et gasoil) comme cause principale. Malgré ces alertes répétées, les autorités compétentes n’ont pas diligenté d’enquête pour vérifier ces affirmations, mettant ainsi en danger la vie des citoyens.

Les responsables nationaux de la société comorienne des hydrocarbures balaient ces accusations, refusant de reconnaître le problème. Pendant ce temps, l’association de protection des consommateurs comorien reste silencieuse, alors qu’elle devrait intervenir dans cette situation préoccupante.

Pour éviter un drame, une plainte collective devrait être déposée contre la société des hydrocarbures comorienne et les stations d’essence. Il est crucial que les autorités prennent ces allégations au sérieux et lancent une enquête approfondie pour déterminer si la qualité du carburant est effectivement à l’origine de ces incidents. La sécurité et la vie des citoyens comoriens sont en jeu, et il est temps d’agir pour éviter des conséquences dramatiques.

ANTUF chaharane