Face aux inondations, la Direction Générale de la Sécurité Civile porte assistance à plus de 163 familles comoriennes

Dans une démonstration saisissante de la fureur de la nature, l’Union des Comores a été confrontée à des précipitations continues du 26 au 28 avril 2024, entraînant des inondations graves à travers le pays. Le communiqué de presse de la Direction Générale de la Sécurité Civile, en date du 28 avril 2024, détaille l’impact catastrophique sur diverses localités, incluant Fomboni, Wannani, Mboingoma, et Hoani, pour n’en nommer que quelques-unes. Ces inondations ont entraîné la destruction d’infrastructures vitales, avec des ponts emportés et des systèmes d’approvisionnement en eau compromis.

Alors que le dernier bulletin de la Direction Technique de la Météorologie peint un tableau toujours sombre de la situation, la Sécurité Civile a été rapide à déployer des équipes de secours. Ces équipes ont joué un rôle clé dans l’évacuation de 163 familles vers des zones plus sûres, fournissant des fournitures essentielles telles que nourriture, eau et aide médicale.

Les efforts de collaboration de la Direction avec tous les secteurs visent à répondre aux besoins réels des populations affectées, en exhortant les communautés à rester vigilantes et à respecter les avertissements des autorités compétentes. Les Comores, aux prises avec cette calamité, restent résilientes, avec son peuple et son gouvernement travaillant main dans la main pour reconstruire et se remettre des conséquences des inondations.

ANTUF Chaharane