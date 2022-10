Des blessés et des dégâts matériels. Voici le bilan actuel de ce qui se passe à Mbéni à l’heure actuelle :



La maison du directeur de TOPING, Saïd Ahmed a été incendiée par les jeunes de Mbeni.



La maison et la boutique de foundi Mohamed Ansum grand notable de mbeni incendiées par les jeunes de Mbeni.

La maison du ministre des finances de l’union des Comores, Mzé Abdou Mohamed Chanfiou incendiée par les jeunes de Mbeni.

