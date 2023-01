Vœux du nouvel an à l’administration publique I Le président ordonne un contrôle renforcé des agents de l’Etat

Le chef de l’Etat a reçu hier lundi 2 janvier au palais de Beit-Salam les membres du gouvernement, son cabinet, les secrétaires généraux des ministères, les directeurs généraux des sociétés et des établissements publics, les gouverneurs des îles pour la présentation des vœux du nouvel an 2023.

«Trois orientations pour 2023»

Le président a formulé ses meilleurs vœux à chacune des personnes présentes, profitant de l’occasion pour évoquer certains constats sur le fonctionnement de l’administration publique. Azali Assoumani a demandé des mesures fermes pour faire respecter les horaires de travail et de s’assurer de la productivité des fonctionnaires et agents des sociétés publiques. Des mesures de recadrage de l’administration des sociétés d’Etat ont été recommandées. «Comme vous le savez tous, nombreux sont ceux qui ne respectent pas les horaires de travail. Ils vont travailler quand ils veulent, partent à leurs heures. Pire encore, lorsque ces derniers se rendent tous les matins aux bureaux et rentrent sans pour autant faire quelque chose», a-t-il dénoncé avant de donner trois orientations devant accompagner l’année 2023 dans le cadre du recadrage de l’administration comorienne.



«La première est que tous ceux qui travaillent dans l’administration publique, les sociétés et entreprises doivent respecter impérativement les horaires de travail. Et cela sous la direction du secrétaire général du gouvernement qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre cela effective. La deuxième est de justifier de leurs présences au travail en démontrant effectivement que le travail confié a été exécuté. Et le troisième, c’est de combattre la corruption», a ainsi énuméré le chef de l’Etat, indiquant que le respect de ces trois orientations est le chemin idéal pour assurer une meilleure productivité et atteindre l’Emergence.

Au nom des différents corps de l’administration comorienne, le ministre de l’Agriculture, Houmed M’saidie, a présenté ses vœux «de santé, de longévité et de succès pour toutes entreprises allant dans le sens des intérêts supérieurs du pays au président de la République Azali Assoumani». Et de faire part des appréciations sur certaines actions du président annoncées lors de son discours sur l’état de l’Union. Le porte-parole du gouvernement a rappelé la main tendue du président à l’opposition.

«Pour l’année qui vient de s’écouler, il est passé à l’offensive pour rénover le paysage politique. Il y a la loi sur les partis politiques, très importante pour un Etat démocratique. Il y a aussi la loi sur le statut du chef de l’opposition qui lui permet d’être au courant de tout ce qui se fait dans le pays», devait-il louer avant d’ajouter «qu’en insistant sur cet aspect, le président souhaite promouvoir la paix et faire du dialogue un moyen pour instaurer un climat politique vertueux».

A l’entendre, «ce dialogue-là a épousé aujourd’hui un cadre légal adopté à l’Assemblée et nous permet d’aller un peu plus. En termes de renforcement du processus démocratique, on devait lui rendre hommage», a souligné Houmed M’saidie.Et de noter, «une augmentation sensible» de l’intervention des partenaires bi et multilatéraux. «Tout cela a été confirmé par la revue de la Cpad au mois de décembre qui nous a permis de recueillir en une journée 1.400 milliard qui sera consacré aux investissements socio-économiques du pays. Cela démontre une confiance renouvelée de la part des partenaires vis-à-vis du chef de l’Etat. Les ministères bénéficient d’un projet nouveau qui va générer de nouveaux fonds qui vont soutenir les politiques économiques et les différents programmes sociaux», a-t-il poursuivi, évoquant le fait que «par sa politique étrangère, il est sur le point de présider la grande instance continentale qu’est l’Union africaine, ce qui est un atout considérable pour le pays en termes d’image… »

Adabi soilihi natidja