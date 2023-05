Visite de l’ambassadeur chinois au Centre rural de développement économique pour renforcer l’agriculture comorienne

Le 4 mai 2023, l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Guo Zhijun, et le ministre comorien de l’Agriculture et de l’Élevage, Houmed M’saidie, ont visité le Centre rural de développement économique (Crde) de Dibwani Hamalengo. Cette visite visait à observer les travaux réalisés au Crde afin de soutenir l’agriculture et l’élevage locaux.

Le directeur du Centre, El Moustoifa Oubeid, a remercié le gouvernement comorien et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) pour leur soutien, ainsi que la Chine pour son appui multiforme. Les agriculteurs présents ont exprimé leur volonté d’améliorer 12 zones d’intervention au sein du centre.

L’ambassadeur Guo Zhijun a salué les efforts comoriens dans le domaine agricole et souligné la nécessité de renforcer les liens entre le marché et la production. Il a proposé d’augmenter la production et l’élevage de vaches, volailles et poulets pour mieux approvisionner le marché. Il a également relevé le manque de tuyaux dans les réservoirs du Crde, suggérant d’en faire une priorité.

Le directeur général de l’Agriculture, Mohamed Oussouf Fouad, a rappelé que le Crde de Diboini était un centre pilote pour les travaux du ministère. Il a discuté avec les agriculteurs et éleveurs des réussites, échecs et demandes. Fouad a expliqué que le gouvernement soutenait déjà les agriculteurs en réduisant les prix et taxes depuis 2017, et que les procédures d’ouverture de boutiques d’engrais seraient clarifiées cette année.

Saïd hassane Oumouri