Visite de courtoisie de l’Ambassadeur chinois au Ministre de l’Intérieur des Comores : discussions sur la coopération sécuritaire

SE l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine a récemment rendu une visite de courtoisie au Ministre de l’Intérieur des Comores, lors de laquelle les deux parties ont discuté de la coopération entre les deux pays en matière de sécurité.

Le Ministre de l’Intérieur a rappelé les liens d’amitié traditionnels qui unissent les Comores et la Chine, qualifiant les deux pays de « frères ». SE l’Ambassadeur a de son côté exprimé l’importance de maintenir cette bonne relation pour l’avenir.

Les discussions ont ensuite porté sur différents sujets, tels que l’appui à la police pour le maintien de l’ordre, l’augmentation de la capacité des agents de lutte contre les aléas climatiques, un programme de formation du personnel de la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC) et le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité civile et de la police.

D’autres sujets ont également été abordés, tels que la sécurité conventionnelle et non conventionnelle, la lutte contre le terrorisme en Afrique, ainsi que la paix et la stabilité dans le pays en prévision des prochaines échéances électorales.

Cette visite de courtoisie de l’Ambassadeur chinois a ainsi permis de renforcer les liens entre les Comores et la Chine dans le domaine de la sécurité, en soulignant l’importance d’une coopération mutuelle pour garantir la paix et la stabilité dans la région.

Antuf chaharane