Violence de l’armée à Anjouan: Un acte choquant au port de Mutsamudu appelle à la justice.

Une vidéo troublante montrant des membres de l’armée comorienne brutalisant un civil au port de Mutsamudu à Anjouan circule sur les réseaux sociaux. La vidéo a été diffusée dans notre média, et un témoin a fourni un récit détaillé de l’incident.

Selon le témoignage, des passagers en provenance de Madagascar ont été retenus pendant trois jours par l’agence Acadie au port de Mutsamudu. Ils devaient partir pour Moroni mais ont été contraints d’attendre. Lorsqu’ils sont allés réclamer leurs droits à l’agence, celle-ci a appelé la gendarmerie, et trois membres de l’armée ont brutalisé l’un des amis du témoin.

Le témoin attribue cette violence aux mensonges de l’agence Acadie et à l’incompétence de certains employés comoriens au port. La situation a suscité l’indignation, et beaucoup espèrent que la victime portera plainte. Cela pourrait être la seule manière de faire face aux violences de l’armée, qui deviennent de plus en plus fréquentes aux Comores.

Cette affaire souligne l’urgence d’une enquête approfondie et d’une action en justice pour tenir les coupables responsables. La protection des droits civils et la responsabilité doivent être au cœur des efforts pour mettre fin à ces actes de violence inacceptables.

ANTUF Chaharane