Violations des droits de l’homme et arrestations arbitraires suite aux émeutes post-électorales aux Comores

Les quartiers du Nord de Moroni, en particulier Mbuzini et Cambodge, ont été le théâtre d’arrestations arbitraires samedi dernier aux alentours de 17 heures. Ces actes, apparemment sans motif, sont la conséquence des émeutes déclenchées par les résultats provisoires de l’élection présidentielle aux Comores.

Un vidéoreporter, Karim, a diffusé en direct sur une vidéo l’arrestation d’un homme ce lundi 22 janvier, marquant un retour au calme dans la capitale. Cependant, depuis le 16 janvier, les Comores font face à des manifestations sans précédent en réaction aux résultats proclamés par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

Les forces de l’ordre sont accusées de violer les droits de l’homme, en particulier dans le quartier de Mbuzini, où l’armée a opéré des arrestations musclées samedi dernier. Certains jeunes ont été contraints de quitter de force leurs maisons pour subir des humiliations et des violences.

Un résident a témoigné : « Nous étions tranquilles en train de discuter et jouer à la pétanque, c’est là qu’ils sont venus et ont commencé à nous arrêter un à un. Ceux qui ont pu s’échapper n’ont pas pu le rester trop longtemps, car ils entraient dans les maisons en cassant des portes et rentraient même dans les chambres pour les faire sortir de force. »

Dans la même soirée, deux journalistes ont également été victimes de violations de leurs droits. L’un s’est vu confisquer son téléphone pendant qu’il exerçait son métier, tandis que l’autre a été contraint de ramasser des cailloux et des débris dans la rue.

Le porte-parole du gouvernement a réagi en déclarant qu’il s’agissait d’un complot orchestré par l’opposition pour déstabiliser le pays en cas d’échec aux élections. Cependant, ces affirmations ont été contestées, de nombreux manifestants affirmant lutter pour la démocratie sans aucune affiliation partisane.

Soibah Saïd