Vie chère : La société civile hausse le ton

Un collectif des associations de la société civile contre la vie est né. La hausse des tarifs des offres de télécommunications par les deux opérateurs Comores Telecom et Telma apparait comme la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Ce Collectif réunit la Fédération comorienne des consommateurs, les organisations patronales Nouvelle Opaco et Modec, le syndicat des transporteurs Usukani wa masiwa, l’association Ngo’shawo, le syndicat des commerçants Synaco, ainsi que l’association des consommateurs des Tics, l’Actic.

C’est un collectif qui réunit les principales organisations de la société civile comorienne. Dans un communiqué en date du 21 aout, ces organisations regrettent qu’à l’heure actuelle, « il est quasi impossible pour le Comorien de se nourrir correctement et pourtant on ne demande pas grand-chose. La situation que nous traversons est inédite et ne laisserait aucun gouvernement indiffèrent. Comment nos dirigeants peuvent-ils prendre les choses à la légère ? ». Une allusion sans doute aux pénuries qui se succèdent les unes après les autres, et la montée en flèche des prix qui s’ensuit.

« Nous consommateurs, demandons où en sont les accords d’Anjouan supposés réguler et alléger les taxes, quelles mesures pour quelles applications. Nous constatons le manque de tout, la farine a encore disparu. Les prix ne cessent de s’envoler, +de 20% [sur tous les produits] en [seulement] quelques semaines », poursuit le document. Les accords d’Anjouan ont été signés entre les secteurs public et privé suite à la grève de 72h des commerçants, qui protestaient en janvier 2020 contre les tarifs douaniers jugés trop chers.

« Nous déplorons l’indifférence, le manque de prévision et d’organisation des décideurs. Nous demandons des mesures claires concrètes, urgentes et réalistes. En clair, nous souhaitons une prise en compte par le gouvernement de la situation de précarité de la population. Les prix doivent être revus à la baisse », revendiquent les OSC du Collectif, lesquelles ont rappelé la décision du régulateur des télécommunications « qui nous ramène au point de départ » en augmentant les prix des télécommunications.

C’est ce sujet soit dit en passant qui apparait comme la goutte d’eau qui a fait déborder la vase. Formé par la Fédération comorienne des consommateurs, les organisations patronales Nouvelle Opaco et Modec, le syndicat des transporteurs Usukani wa masiwa, l’association Ngo’shawo, le syndicat des commerçants Synaco, ainsi que l’association des consommateurs des Tics, l’Actic, le collectif « exige » : la réduction des taxes douanières ; l’application stricte des mesures suite aux accords d’Anjouan, le retour des tarifs des communications mobiles d’avant le 15 aout ; et enfin plus de disponibilité, stabilité, et accessibilité des produits de première nécessité.

Andjouza Abouheire / LGDC