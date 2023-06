Victoire impérative : Les Cœlacanthes engagés dans une bataille cruciale pour se qualifier contre le Lesotho

Les Cœlacanthes des Comores visent une victoire cruciale contre le Lesotho pour rester dans la course à la qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023. L’entraîneur Younés Zerdouk a dévoilé la semaine dernière la liste des 23 joueurs sélectionnés pour cette rencontre décisive de la 5ème journée des éliminatoires.

La position des Cœlacanthes dans le groupe H n’est pas idéale, mais ils doivent impérativement remporter ce match qui se déroulera le 17 juin prochain. Malgré les absences de certains joueurs, de nouvelles recrues ont été appelées pour renforcer l’équipe. Parmi elles, William Vouama, milieu offensif de Fleury 91, qui pourrait apporter ses qualités techniques et sa sérénité pour contribuer à une victoire.

Un autre joueur à surveiller est Soyir Sanali, âgé de 21 ans. Il a fait ses preuves à Stoke City Yant et a brillé cette saison sous les couleurs du SO Romarantin. De plus, Halifa Soulé effectue son retour en sélection, ce qui renforce les perspectives de l’équipe.

Avec seulement trois points et une troisième place provisoire au classement du groupe H, les Cœlacanthes doivent surpasser leurs limites pour remporter ces deux rencontres et espérer une éventuelle qualification. Les coéquipiers de Selemani auront l’occasion de prouver leur valeur lors de leur match contre le Lesotho, qui se déroulera samedi prochain à Johannesburg.

Pour cette rencontre cruciale contre le Lesotho, le sélectionneur a convoqué une équipe de 23 joueurs. Parmi eux, on retrouve des noms bien connus tels que Younn Zahary, Kassim Mdahoma, Mohamed Youssouf, Said Bakari, Karim Athoumani, Ahmed Soilihi, Abdel Akim, William Vouama, Abdallah Ali, Iyad Mohamed, Fouad Bachirou, Youssouf Mchangama, Yassine Bourhane, Halifa Soulé, Bandjaloud Youssouf, Soyir Sanali, Faiz Selemani, Ibrahim Youssouf, Ali Mmadi, Ahmed Moegni, Yannick Pandor, Ali Ahamada et Salomo Velonjara.

Les regards sont désormais tournés vers les Cœlacanthes des Comores, qui doivent se surpasser lors de cette rencontre capitale pour garder leurs espoirs de qualification vivants. La nation attend avec impatience une performance convaincante de ses joueurs sur le terrain.



Soibah Said