Vers une ouverture du marché chinois aux produits halieutiques comoriens

Une nouvelle perspective économique s’ouvre pour les Comores. Le gouvernement a en effet validé, lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 3 septembre au palais présidentiel de Beit-Salam, un projet d’exportation des produits halieutiques vers la République populaire de Chine. Toutefois, cette ambition reste conditionnée à un état des lieux approfondi des ressources marines du pays ainsi qu’à un recensement précis de l’ensemble des acteurs de la filière.
C’est la porte-parole du gouvernement, Fatima Ahamada, qui a présenté à la presse les grandes lignes de la réunion présidée par le chef de l’État, Azali Assoumani. Selon elle, le ministre de la Pêche, Dr Daniel Ali Bandar, a exposé les contours d’un protocole d’accord devant encadrer cette future coopération avec Pékin. L’exécutif souhaite, avant toute mise en œuvre, s’assurer d’une gestion durable et équitable des ressources halieutiques, un secteur vital pour l’économie et les communautés côtières.
La rencontre ministérielle a également abordé d’autres dossiers. Le ministre de l’Énergie, Aboubacar Said Anli, a soumis un projet de décret concernant l’autoproduction d’énergies renouvelables et la création de mini-réseaux électriques dans l’archipel. Du côté de l’Éducation, le ministre Bacar Mvoulana a rendu publics les résultats des examens nationaux et présenté le calendrier de la rentrée scolaire 2025-2026.
Sur le plan diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, Mbae Mohamed, a annoncé la mise en place prochaine d’une conférence regroupant l’ensemble des ambassadeurs comoriens accrédités à l’étranger. Enfin, le ministre de l’Intérieur, Mohamed Ahmed Assoumani, a soumis une note portant sur l’actualisation du comité multisectoriel dédié à la sécurité routière.
Entre ouverture économique, transition énergétique, diplomatie et sécurité publique, le Conseil des ministres confirme ainsi la volonté du gouvernement de diversifier ses priorités tout en posant les bases d’un développement structuré et durable.
IBM
