Urgent : Méditerranée | Trois Comoriens décédés, trois autres portés disparus

Le Consulat des Comores à Laâyoune (Maroc) a annoncé la mort de trois Comoriens ” dont une femme” ce lundi 9 août. Un travail d’identification des corps est en cours. Le naufrage a eu lieu à l’aube au large de Laâyoune et de Tarfaya (Maroc). Les victimes faisaient partie d’un groupe de “12 migrants” qui souhaitaient atteindre l’Europe.

“Les deux corps dont celui de la femme ont été récupérés, le troisième corps n’a toujours pas été retrouvé”, a indiqué à Al-watwan, le consul des Comores à Laâyoune, Dr Said Omar Said Hassane. “J’ai saisi les autorités de Laâyoune et de Tarfia pour la récupération des deux corps retrouvés et de rechercher d’autres qui n’ont pas pu atteindre le rivage”, a ajouté le Consul. Les autres rescapés du groupe des “12 migrants” ont été secourus dans le désert.

Un autre naufrage avait fait plusieurs victimes, il y a quelques jours, au large de la même zone. On parle de “trois Comoriens” à bord d’une vedette qui avait chaviré une heure de temps après son départ. Mais, à ce jour, les voyageurs n’ont toujours pas été retrouvés, d’après toujours le consul des Comores à Laâyoune.

