Université Des Comores, la Grogne des Enseignants Docteurs Continue

” Nous tenons à remercier les parents d’étudiants pour l’accueil qu’ils nous ont réservé et pour le temps qu’ils nous ont accordé lors de notre rencontre. Leur soutien à notre cause est très important pour nous. Les actions futures que nous aurons à effectuer ensemble avec l’aide de quelques étudiants, leur aide sera précieuse. Merci pour vos témoignages d’affection qui ont rempli nos cœurs d’un bonheur immense et permit de faire de ce jour un véritable conte de fée.

Cependant, malgré l’intérêt que suscitent nos revendications, nous regrettons l’attitude de l’administration centrale de l’UDC. Nous nous permettons de dire que cette institution fait tout pour endiguer notre intégration comme employé de l’UDC contrairement à leurs discours quotidiens.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude au directeur du cabinet à la présidence de l’union des Comores pour les recommandations favorables à nos revendications qu’il a émis en dépit des arguments infondés de la part de l’UDC.

À titre informatif, nous rendrons public, dans les prochains jours, les vraies motivations d’hostilités de l’UDC à l’égard de notre requête. Ceux qui voulaient saper les efforts du président de l’Union pour le plan émergence pour l’Université solide et les ouvertures des écoles doctorales.”

Dr. Djae

