Une ville aux Comores exige une attestation d’hébergement et un paiement pour les visiteurs.

Selon un reportage du quotidien Alwatwan, la municipalité de Domoni a mis en place de nouvelles règles strictes concernant l’hébergement des étrangers. Ces mesures, annoncées par la commune ce mardi, visent à renforcer la sécurité et à garantir la régularité des séjours des étrangers. Les documents administratifs nécessaires pour se conformer à cette réglementation coûtent 1 000 francs.

Dorénavant, les résidents de Domoni qui souhaitent héberger des étrangers doivent fournir une série de documents, comme l’indique une note publiée le 10 juillet. Nassuf Ahmed Abdallah, le premier magistrat de la commune, justifie cette mesure en ces termes : « C’est une note qui prévoit la paix. Nous avons beaucoup d’étrangers dans la ville. Ces derniers viennent pour s’installer et ouvrir des commerces, ou encore pour partir clandestinement à Mayotte. Ici, les étrangers peuvent faire ce qu’ils veulent. Nous voulons avoir le maximum d’informations sur la personne qui va venir ».

La mairie insiste sur la nécessité de connaître les intentions et motivations des étrangers, qui viennent souvent avec l’ambition de se rendre à Mayotte par des moyens illégaux ou de pratiquer le commerce illégal. « Les intentions et la motivation des personnes, surtout des Arabes et des Malgaches qui viennent en masse, sont des points importants. Cette note concerne tous les étrangers, pas seulement ceux qui viennent pour la saison des mariages », précise l’édile.

Son adjoint, Anissi Djohar, évoque également des préoccupations sécuritaires. « Il y a certaines localités accusées d’aider à un trafic. Des étrangers arrivent, sont accueillis, puis aidés à partir, notamment à Mayotte, par des voies illégales. L’importance de ce document signé est de pouvoir connaître réellement les causes de la venue des étrangers dans la commune, pour assurer plus de sécurité », souligne-t-il.

Selon Anissi Djohar, les documents requis sont indispensables. « La note signée demande plusieurs documents administratifs pour pouvoir loger un étranger. Parmi ces documents, on trouve la pièce d’identité, un curriculum vitae et une lettre de motivation, pour avoir des informations sur le profil et les intentions de la personne. Pour l’hébergeur, une copie de son identité, de l’acte de propriété du logement, un justificatif de ressources financières et un certificat de résidence sont exigés », détaille-t-il. Il partage également une anecdote récente : « Il y a quelques jours, une personne est arrivée avec une demande pour héberger un étranger. D’après les documents fournis, c’est un Yéménite. Nous n’avions aucune information supplémentaire sur cette personne, sa présence et les liens entre le demandeur et l’hébergeur ».

Les avis des résidents de Domoni sur cette nouvelle mesure sont partagés. La note a suscité une vive réaction, notamment sur les réseaux sociaux. « Nous avons accueilli avec réserve la décision de la commune. Parmi les documents demandés, certains semblent superflus étant donné qu’un hébergement est nécessaire pour l’arrivée d’un étranger. Bien que la ville ait reçu quelques critiques, de nombreuses demandes expriment le besoin de clarification sur le contenu du document », réagit Kaissane, un douanier natif de Domoni.

Ainsi, la ville de Domoni entend renforcer la surveillance et le contrôle de l’arrivée des étrangers, tout en suscitant un débat sur l’équilibre entre sécurité et accueil.

ANTUF Chaharane