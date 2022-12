Cette vedette rapide qui assure la traversée d’Anjouan -Moheli prend de l’eau et coule ce samedi sur la plage où elle est amarrée. Cela, alors qu’il devait partir avec du passagers.

L’incident doit qui aurait pu finir en drame doit interpeller les responsables veillant au strict respect des normes sur ces embarcations.

Dhoulkarnaine Youssouf

Please follow and like us: