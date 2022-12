Une somme importante d’argent égarée

Un jeune homme a perdu ce vendredi soir 23 décembre une liasse de billets d’un montant de 150 000 francs à Mutsamudu. La perte a eu lieu après que le jeune a retiré l’argent au distributeur automatique de la BIC se trouvant au siège de Telma, sur la place Mzingaju.

Il est donc prié à toute personne qui détient des informations qui pourraient permettre au propriétaire de récupérer son bien de contacter le numéro suivant : 3327429.

Dhoulkarnaine Youssouf

