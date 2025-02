Une rénovation d’envergure pour le lycée

Le lycée de Fomboni est en pleine transformation dans le cadre du programme Bundo La Malezi, financé par l’Agence Française de Développement (AFD). Avec un budget de 997 millions de francs comoriens, ce projet vise à moderniser et agrandir l’établissement afin d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.

Pour permettre l’avancement des travaux, les classes de terminale ont été temporairement transférées à l’école primaire de Fomboni Centre. Cette délocalisation a libéré un bâtiment où la construction de quatre nouvelles salles de classe à l’étage est déjà en cours. Pendant ce temps, les autres élèves poursuivent leurs cours dans la partie du lycée encore accessible.

Lancé officiellement le 12 février, le chantier est supervisé par l’agence d’architecture NM2A (Nadia Moussa Architectes Associés) et réalisé par l’entreprise chinoise CGC. À ce stade, la construction du premier bâtiment progresse rapidement, et les travaux de fondation du futur bâtiment administratif et de la bibliothèque ont débuté. Une salle d’étude ainsi qu’une rénovation complète des anciens bâtiments sont également prévues.

Un obstacle inattendu a toutefois marqué le projet : la découverte de restes humains sur le site où doit être construit le bâtiment administratif, anciennement un cimetière. De plus, des ajustements des plans ont entraîné un léger retard au lancement des travaux.

La durée du chantier est estimée à 14 mois. Une fois terminé, le lycée de Fomboni disposera d’infrastructures modernes et adaptées aux besoins des élèves, marquant ainsi une avancée significative pour l’éducation dans la région.

