Communiquer c’est urgent

Cette fille est retrouvée seule dans la rue salimamoud, elle n’arrive même pas à dire où elle réside.



S’il vous plaît veuillez parrager et communiqué ces parents pour venir a la brigade de mineurs et de mœurs pour le récupérer ou appeler les numéros 3321485 / 3361646 merci

