Une injection de 1 million d’euros pour soutenir la société civile comorienne grâce au projet Piscca

Le Projet d’appui à la société civile comorienne (Piscca) pour la période 2021-2023 a été clôturé lors d’une cérémonie à l’Alliance française de Moroni. Financé par l’Ambassade de France à hauteur d’un million d’euros, le projet a octroyé des subventions à 18 organisations civiles, chaque subvention variant entre 15 000 et 120 000 euros sur 18 mois. Le Piscca a directement impacté plus de 2 000 personnes, dont 40% de femmes et 50% de jeunes, et indirectement près de 11 000 autres. Sylvain Riquier, l’ambassadeur de France, a annoncé que d’autres échéances seront ouvertes pour la période 2024-2026. Le Piscca s’engage principalement dans les initiatives économiques, la protection de l’environnement, la promotion du développement durable et le soutien à la formation technique et professionnelle. Un exemple de réussite est l’association «Muyelewano Mwema» à Mwali, dont le nombre de membres est passé de 20 à 35 et les activités agricoles ainsi que les revenus ont augmenté.

ANTUF Chaharane