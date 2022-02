Une fillette de 13 ans violée à 2 reprises, la gendarmerie refuse d’arrêter le groupe violeur

C’est un terrible récit que vient de raconter Me Abdoulbastoi Moudjahid ce matin dans une vidéo publiée sur son mur du réseau social Facebook.

Une fillette de 13 ans a été violée à deux reprises en l’espace de 15 jours.

Selon la version de ses parents, cette jeune gamine aurait été retrouvée à Iconi après le lancement d’un avis de recherche. Malgré des éléments et des preuves tangibles, la police nationale a abandonné la poursuite des pervers pour la simple raison que l’auteur de ce viol est reconnu comme ” délinquant “. Les forces de l’ordre auraient hésité d’aller le rechercher.

Quelques jours plus tard, l’enfant a été enlevée aux alentours de son quartier par un groupe de gens qui avaient ramené un bus et une voiture. Cette fois, la fillette sera d’abord contraint de boire de l’alcool avant sa séquestration. Elle sera retrouvée à côté de la plage d’Itsandra. Ses habits étaient souillés de sang.

La gamine a réussi à mémoriser quelques noms. Après avoir constaté le laxisme de la gendarmerie, la famille de la fille a mené une enquête. Elle a identifié la maison où leur fille a été gardée et le bus qui l’a transporté.

Finalement, la gendarmerie a refusé d’aller arrêter ces violeurs faute de carburant, selon la version du père de la fille

Affaire à suivre