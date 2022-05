Une femme de ménage nommée à la tête de la direction des examens à l’Université des Comores

Les responsables de l’université des Comores ont atteint le summum de l’irresponsabilité.

En effet, une femme qui était auparavant la femme de ménage du site de Patsy serait désormais maintenant nommée directrice des examens par l’administrateur de l’UDC sans avoir fait des études supérieures. La dame aurait seulement un baccalauréat.

Les mauvais résultats des examens nationaux et universitaires de ces derniers années sont les fruits de ces mauvaises décisions des dirigeants de l’enseignement en général et de l’université des Comores en particulier.

Comment peut on vouloir avoir un enseignement de qualité et inciter les parents à envoyer leurs enfants quand ce sont les responsables eux-mêmes qui le détruisent ?

Pour rappel, Ce n’est pas la première nomination imaginaire et icomprehensible de l’administrateur, un ancien président de la coopérative des étudiants de Patsy qui venait d’avoir sa licence en 2021 serait lui aussi nommé responsable des resources humaines, ils bénéficient tous les droits et les privilèges pendant que ses enseignants docteurs sont toujours contractuels depuis plus de cinq ans.