Une étudiante comorienne en Tunisie en danger

Plusieurs migrants témoignent anonymement de la peur qui les envahit, d’après des interviews recueillies par RFI. Parmi eux, une étudiante comorienne raconte avoir été chassée de son logement par son bailleur suite à une demande de la police. Malgré ses documents attestant son statut d’étudiante, elle a dû quitter son logement. D’autres témoins dénoncent des arrestations arbitraires et un sentiment anti-subsaharien qui règne dans la région. Ces témoignages mettent en lumière la situation précaire des étrangers de couleurs noires, suscitant des inquiétudes quant à leur protection et leur sécurité. Cette situation est d’autant plus inquiétante, car des violences et agressions racistes sont perpétrés partout dans le territoire.Les migrants sont donc exposés à des risques importants et doivent faire face à des difficultés quotidiennes pour trouver un logement, se nourrir ou encore bénéficier d’une assistance médicale.