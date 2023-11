Un triomphe chirurgical à Anjouan : Une jeune femme surmonte une tumeur rénale grâce à une intervention historique

Bamabo, Anjouan – Le lundi 21 novembre 2023 restera gravé dans l’histoire médicale de l’île, alors qu’une équipe de professionnels locaux a réussi une néphrectomie élargie inédite à l’hôpital de Bamabo. L’intervention, menée par le chirurgien urologue, Dr Abdel Abel Anziz Kamal, a duré 53 minutes, sauvant ainsi la vie d’une jeune femme de 31 ans.

« Dieu merci, cette intervention s’est bien passée. Il était question d’aller enlever tout le rein droit en raison du stade avancé de la tumeur. C’était une indication cruciale », explique le Dr Abdel Abel Anziz Kamal.

Cette réussite revêt un caractère exceptionnel, car ce type de tumeur rénale est généralement diagnostiqué chez des individus plus âgés, dépassant souvent 45 à 50 ans. La patiente, confrontée à des infections urinaires, a été diagnostiquée lors d’une échographie révélant une masse suspecte. La collaboration avec des collègues à Moroni a permis de confirmer le diagnostic par tomodensitométrie, déclenchant ainsi la procédure salvatrice.

Le Dr Abdel Abel Anziz Kamal, unique chirurgien urologue andrologue en exercice aux Comores, diplômé de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, incarne la jeunesse et l’expertise médicale sur l’île d’Anjouan. En plus de la néphrectomie, il réalise d’autres interventions avancées, telles que des interventions au laser sur la prostate, la fragmentation de calculs, et bien d’autres.

La précocité de la détection et la rapidité d’intervention ont évité à la jeune femme le risque de métastases, préservant ainsi son état de santé général et sa vie. Cette réussite médicale témoigne du talent et de la détermination des professionnels de la santé d’Anjouan, ouvrant la voie à de nouvelles avancées dans le domaine de la chirurgie urologique sur l’île.

MSM