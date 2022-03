Un soutien d’Azali nommé pour juger Salami

L’information vient d’être confirmée par nos confrères de Hayba fm. Rastami, ancien ministre et soutien du président Azali Assoumani est nommé assesseur de la cour de sûreté de l’État. il siégera au palais de justice de Mutsamudu samedi:

PRESTATION DE SERMENT DES ASSESSEURS A LA COUR DE SÛRETÉ DE L'ETAT

Tsi Haba ! C’Est Pas Peu : M. Rastami Mouhidine Prochain Honnête Assesseur à la Cour de Sûreté de l’État.

Prestation de serments des assesseurs de la Cour de Sûreté devant la Cour d’Appel de Moroni, lesquels iront siéger à Mutsamudu dès ce samedi 19 mars.

On voit M. Rastami Mouhidine, ex Ministre des Transports sous Ikililou, qu’ on a vu filmé à Dubai, en train de recevoir des pots-de-vin. Il avait été contraint de démissionner.

Pour sa probité et moralité, il se voit désigner comme membre assesseur de la Cour de Sûreté

Ma Sha Allah.

