Un récidiviste tente de fuir ( demain ) avec l’aide d’un substitut du Procureur après avoir séquestrée une mineure

Insolite. Un récidiviste âgé d’une soixantaine d’années, originaire de Nyumamilima Mboinkou et ancien de l’armé française, tente de fuir les Comores avec l’aide du substitut du procureur de la république Ismael Abdou après avoir séquestré une mineure d’origine malgache. Les faits ont commencé il y a quatre ans. Alors qu’elle n’avait que 13 ans, le vieux Laguera Mahamoidou, portant le nom de profil Facebook de “Jean Claude Zamire”, l’a ramené aux Comores pour ” s’assurer ” qu’elle fasse des bonnes études. Sauf qu’elle n’a jamais été inscrite dans un établissement scolaire. Pire, Laguera la séquestre depuis quatre ans et a déjà eu trois enfants (2 ans, 1 an et 36 jours) avec lui sans mariage alors qu’elle est mineure. Ces derniers temps, elle a décidé de briser le silence en fuyant son bourreau. Elle s’est présenté avec l’aide de certaines amies mais le pervers s’en est toujours ” bien ” sorti avec l’aide d’Abdou Ismael. Actuellement, la victime a sauvé sa vie. Elle s’est cachée dans un autre village. L’on apprend que ce Monsieur quittera le pays demain vers la France après avoir bénéficié le copinage et la corruption du substitut du procureur.

Le nouveau procureur de la République saura-t-il nous prouver son sérieux pour la protection de nos enfants ?

À suivre…