Ce mercredi 22 septembre, le président de l’UCCIA M Chamsouddine AHMED a effectué une visite de chantier à Mitsamiouli pour le projet de construction d’un complexe hôtelier sur le site galawa en présence du Ministre du tourisme et de l’Artisanat M. Houmed MSAIDIE et le Ministre de l’intérieur M. MAHAMOUD FAKRIDINE et le Maire de Mitsamiouli.