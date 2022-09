Un malade mental armé d’une machette circule dans la capitale

Cet homme dérangé se promène à Mutsamudu

toujours armé d’une machette. Pas plus loin qu’avant hier il a menacé un groupe de jeunes filles en leur brandissant l’arme blanche pour les dissuader de passer à côté de lui.

Les forces de l’ordre attendent-elles que le pire se produise afin de l’interpeller ? La question est d’autant plus légitime que ces dernières en patrouille croisent souvent l’individu instable.

L’on se souviendra de cet homme âgé agressé mortellement le 14 septembre 2021 au marché de Domoni (Anjouan) par un malade mental.

Youssouf Dhoulkarnaine

Please follow and like us: