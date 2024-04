Un employé de la banque Exim Bank est décédé

Dans un communiqué poignant, la direction générale ainsi que l’ensemble du personnel d’Exim Bank Comores expriment leur profonde tristesse suite à la disparition de Moussa Bakari, agent de sécurité à l’agence de Hankounou. Un homme dont le dévouement sans faille envers les clients et la communauté a laissé une marque indélébile dans les cœurs de ceux qui l’ont connu.

Moussa Bakari était bien plus qu’un employé pour Exim Bank. Sa gentillesse et son professionnalisme étaient une source d’inspiration pour ses collègues et les clients qu’il accueillait chaque jour. Son engagement inébranlable à aider les autres faisait de lui un véritable pilier de la communauté bancaire.

À travers ce communiqué, Exim Bank Comores rend hommage à Moussa Bakari, rappelant à tous l’importance de la compassion et de la gentillesse dans notre vie quotidienne. Sa disparition laisse un vide immense au sein de l’entreprise et dans la communauté.

En cette période de deuil, la direction générale et le personnel offrent leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Moussa Bakari. Puissent-ils trouver réconfort dans les souvenirs des moments partagés avec lui et dans l’héritage qu’il laisse derrière lui.



