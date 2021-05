Un contrôle des véhicules paralysant la circulation

Wani sur l’île d’Anjouan, un Contrôle des Véhicule Paralyse Complètement la Circulation.



Fouille des voitures au rond-point de Wani. Les voitures et les passagers sont fouillés jde fond en comble créant un embouteillage monstrueux, insupportable pour les conducteurs et passagers. Il faut 30mn pour rallier la SCH au rond-point de Wani, un trajet d’à peine 5mn. Certains passagers voulant se rendre à Wani ont choisis de descendre des taxis et terminer le trajet à pied.

