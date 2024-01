Un contrat avec l’entreprise The Arabic Contractor pour l’extension et la construction du port de Bangoma à Mohéli

Après des mois de discussions, l’Union des Comores fait un grand pas vers l’agrandissement et la construction de son port de Bangoma.

En effet, une délégation égyptienne, comprenant le ministre de l’Habitat, des Services et des Agglomérations urbaines, Dr. Assem El-Gazzar, le PDG de l’entreprise The Arabic Contractor, M. Ahmed Mostafa Mohamed Elassar, et des membres du conseil d’administration de l’entreprise, est arrivée hier mardi à l’aéroport de Hahaya.

Dès son arrivée, la délégation s’est rendue directement à la Présidence, où l’entreprise The Arabic Contractors et le gouvernement comorien ont tenu une cérémonie de signature du contrat d’extension et de construction du port de Bangoma à Moheli en présence du Ministre du Transport Aérien et Maritimes Bianrifi Tharmidhi ainsi que d’autres membres du gouvernement.

« Aujourd’hui, le contrat a été signé pour l’extension et la construction de ce port. Il s’agit d’un projet stratégique. Notre société va mettre toutes les capacités égyptiennes à sa disposition pour réaliser ce projet », a déclaré le ministre égyptien de l’Habitat. De son côté, M. Ahmed Mostafa Mohamed Elassar, PDG de The Arabic Contractor, a souligné que le port de Bangoma créera des liens très forts avec le commerce du pays, devenant ainsi un centre maritime important.

Ce projet de 60 millions d’euros, co-financé par la Banque Mondiale, la BAD, l’AFD, ainsi que la Banque Islamique pour le développement (BID), s’inscrit dans le cadre du projet Comores Émergent qui vise à relier les îles en un village, permettant également aux personnes de se déplacer facilement avec leurs biens entre les îles. Rappelons que dans ce même projet, d’autres ports secondaires vont être réalisés.



Sefrique Abdou