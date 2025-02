Un collectif de politiciens anjouanais veut faire signer un pacte aux cadres du régime Azali pour garantir la tournante en 2029

Moroni, 20 février 2025 – Un groupe de politiciens anjouanais s’est réuni aujourd’hui en conférence de presse pour annoncer leur volonté d’organiser la mobilisation en vue des élections présidentielles de 2029. Selon le principe de la tournante, ce scrutin devrait revenir à l’île d’Anjouan. Ces politiciens souhaitent sensibiliser les Anjouanais et l’ensemble des Comoriens afin de garantir le respect de ce principe institutionnel.

L’un des points majeurs de cette réunion a été l’annonce d’un projet de pacte écrit. Ce document serait signé par tous les Anjouanais occupant des postes clés au sein du régime d’Azali Assoumani. L’objectif est d’obtenir leur engagement formel à défendre et garantir que la tournante présidentielle de 2029 revienne bien à un candidat anjouanais.

Hosni Abdou Madi, ancien ministre conseiller à l’ambassade des Comores au Maroc et fils de l’ex-ministre et homme politique Abdou Madi, s’est particulièrement distingué parmi les figures présentes. Il a insisté sur l’importance de cet engagement collectif pour éviter toute tentative de remise en cause du système de la tournante.

Les membres du mouvement ont expliqué que cette déclaration intervient à un moment stratégique. En effet, les élections municipales et législatives de 2025 étant désormais terminées, ils estiment qu’il est temps de se tourner vers la prochaine grande échéance électorale.

Par ailleurs, ils expriment leur inquiétude face aux récentes déclarations politiques qui laissent entendre qu’un projet de réforme constitutionnelle pourrait remettre en cause la tournante. Un député comorien, Mzimba, a récemment évoqué dans une interview la possibilité d’un amendement susceptible d’altérer ce principe fondamental du système politique comorien.

Face à cette menace, les politiciens anjouanais insistent sur la nécessité d’agir dès aujourd’hui. Comme l’a souligné l’un d’eux en citant un proverbe comorien : « Mdzo wamesso wo fungwa lewo », qui signifie en substance : « Ce qui doit être demain se prépare dès aujourd’hui. »

Hosni Abdou Madi a précisé que cette initiative dépasse les clivages partisans. Elle regroupe aussi bien des politiciens proches du pouvoir que des figures de l’opposition, tous partageant un même objectif : assurer qu’Anjouan assume la présidence en 2029.

Dans cette perspective, le groupe appelle à la tenue d’un symposium réunissant toutes les sensibilités politiques et sociales du pays afin de débattre de cette question cruciale. Ils envisagent également une tournée de sensibilisation dans toutes les îles de l’archipel pour mobiliser la population et rappeler aux autorités que le respect du système de la tournante est une garantie de stabilité pour les Comores.

Ce mouvement marque ainsi le début d’une campagne politique qui promet d’être intense dans les mois à venir, alors que le débat sur l’avenir institutionnel du pays semble de plus en plus ouvert.

ANTUF Chaharane