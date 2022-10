Un ancien ami d’Azali règle ses comptes publiquement avec le président

Opinion libre :

Azali , le président du néant.

Jamais, dans l’histoire de la politique moderne, un président n’a connu autant de distance face à son peuple.

Un président qui sucite tous les rancœurs et les haines .



Chacun a ses qualificatifs pour donner un nom à l’inaction, l’incompréhension de cette façon de gouverner , un président impulsif , la situation à Mbeni en est une parfaite illustration du propos .

Azali , un homme seul .

Ceux qui l’entourent enrragent de haine , pour manque de pouvoirs, d’autres se plaignent de ne pas avoir des moyens pour leurs missions.

Des décisions de leurs ministères sont prises à leur insu .

Ceux-là sont pleins de haine pour le peu de considération qu’on leur accorde .

Ceux-là sont les siens .

Demain, puisqu’il faut bien qu’il parte un jour prochain , il choisira l’un parmis ses siens .

Celui-là ne le ménagera pas , il réglera ses comptes , pour le peu de considération donné en ce temps ci .

La prétendue opposition , quant elle sera plus tolèrente en vers celui qui sera devenu ancien président, mais les rancœurs sont tels , que nulle ne peut prévoir le futur sort que l’opposition qui serait devenue pouvoir , réservera à Azali .

Face à ces scénarios , pour rappel, les siens ont la haine contre lui , pour être réduits à des esclaves politiques, l’opposition renferme beaucoup de rancœurs, d’où l’appellation du néant.

Bon courage Azali.

Daoud Halifa

Please follow and like us: