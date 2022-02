Ukraine : «Des centaines de militaires ukrainiens ont déjà été tués», annonce Kiev

La guerre a commencé et les puissances occidentales regardent sans intervenir. La Russie a pénétré en Ukraine. L’Ukraine est attaquée le long des frontières russe et biélorusse ont déclaré dans un communiqué les garde-frontières ukrainiens. «La frontière d’Etat ukrainienne a été attaquée par des troupes russes depuis la Russie et le Bélarus», a indiqué ce communiqué selon lequel les attaques ont notamment été réalisées à l’aide d«’artillerie».

«Vous pouvez être sûr que des centaines de militaires ukrainiens ont déjà été tués avec des missiles russes», rapporte le ministère ukrainien de l’intérieur. A cette heure, aucune confirmation de bilan officiel n’a été donné, selon notre envoyé spécial à Kiev Patrick Saint-Paul.