Trois Joueurs de Ligue 2 en sélection.

L’équipe nationale des Comores entre dans une nouvelle ère avec la sélection de trois joueurs de la Ligue 2 française et la nomination d’un nouveau sélectionneur, l’Italien Stefano Cusin. Cette combinaison de talent local et d’expertise internationale ouvre de nouvelles perspectives pour le football comorien.

Adel Anzimati (QRM), Mohamed Yousssouf (Ajaccio) et Hakim Abdallah (Rodez) représentent un atout majeur pour l’équipe des Comores. Leur expérience dans une ligue compétitive comme la Ligue 2 française apporte non seulement des compétences techniques mais aussi une expérience précieuse qui peut inspirer et motiver l’ensemble de l’équipe nationale.

Stefano Cusin, avec son contrat de deux ans, apporte une vision nouvelle et une stratégie rafraîchie. Son passage réussi en tant que sélectionneur du Soudan du Sud, où il a obtenu d’excellents résultats et a significativement amélioré le classement de l’équipe dans le classement de la FIFA, témoigne de sa capacité à transformer et à améliorer les performances d’une équipe nationale. Sa nomination, vue comme un signe clair de l’ambition de la Fédération comorienne de football, est destinée à renforcer et développer davantage le football dans le pays. Les supporters comoriens espèrent que son approche apportera un vent de fraîcheur et de succès, avec des résultats positifs et une progression constante dans les compétitions internationales .

Cette sélection marque une étape positive pour l’équipe des Comores, offrant espoir et enthousiasme aux fans et joueurs pour les matchs à venir contre la Centrafrique et le Ghana.

Said Hassan Oumouri