Triomphe comorien à Cape Town : 3 prix sur 4 remportés lors du concours d’éloquence

Les jeunes ambassadeurs comoriens se sont illustrés lors d’un concours d’éloquence à Cape Town, en Afrique du Sud. Fiers de représenter leur pays, ils ont brillamment défendu les couleurs de l’éloquence comorienne, remportant 3 des 4 prix décernés lors de l’événement.

Ces jeunes talents ont démontré leur savoir-faire et leur passion pour l’art oratoire. Leur succès témoigne de l’excellence et du potentiel des jeunes Comoriens dans le domaine de l’éloquence, un atout précieux pour le rayonnement culturel et intellectuel du pays.

Cette performance remarquable est une source d’inspiration et de fierté pour les Comores et met en lumière le talent de la jeunesse comorienne sur la scène internationale.

Antuf chaharane.