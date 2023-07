Transfert imminent : Rafiki Saïd quitte Nîmes pour rejoindre Troyes en Ligue 2

Rafiki Saïd quitte le Nîmes Olympique pour rejoindre l’Aube et s’engager avec le club de Troyes en Ligue 2. Après avoir exprimé son désir de quitter le club dès la fin de la saison précédente, le joueur franco-comorien âgé de 23 ans va enfin pouvoir poursuivre sa carrière dans le championnat de deuxième division.

Au cours de la saison passée, Rafiki Saïd a été un élément clé de l’équipe de Nîmes, marquant 9 buts et délivrant 3 passes décisives en 30 apparitions. Toutefois, son désir de progresser dans un environnement différent et plus compétitif l’a poussé à chercher de nouvelles opportunités en Ligue 2.

Le transfert du joueur s’est accéléré ces dernières heures, et le club de Nîmes espère récupérer une indemnité comprise entre 800 000 et un million d’euros pour le laisser partir. Après qu’une offre ait été refusée par le joueur auparavant, Bordeaux et Saint-Étienne ont également manifesté de l’intérêt pour le profil du Nîmois. Cependant, c’est finalement le club de Troyes qui a su se positionner en tête de la course.

Soibah Said