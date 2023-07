Une tragédie a frappé la ville de Dzahani 2 aujourd’hui, lorsque deux personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées dans un accident survenu dans la ville. Mais le bilan provisoire fait état de pertes humaines et de blessures, laissant derrière lui un lourd fardeau de douleur et de chagrin.

Les circonstances exactes de l’accident n’ont pas encore été divulguées.

Soibah Said