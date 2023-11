Tragédie en marge de la victoire historique des Comores sur le Ghana

En marge d’un match historique ce 21 novembre 2023, qui a vu la victoire éclatante de l’équipe nationale des Comores sur le Ghana, un incident tragique s’est produit aux abords du stade. Un militaire présent près du lieu de l’événement a fait usage de bombes lacrymogènes, entraînant des blessures parmi les supporters.

D’après les témoignages recueillis sur place, l’un des projectiles a frappé un supporter, provoquant son évanouissement immédiat. La scène, d’une intensité dramatique, s’est aggravée lorsque la sœur de la victime, témoin de l’incident, s’est également évanouie, submergée par l’émotion et le choc.

Les deux victimes ont été rapidement prises en charge par le COSEP, le corps des pompiers des Comores, et évacuées d’urgence vers l’hôpital le plus proche. Actuellement, les familles des victimes se trouvent à l’hôpital, veillant anxieusement au chevet de leurs enfants.

Cet événement tragique contraste fortement avec l’atmosphère de célébration qui régnait suite à la victoire de l’équipe comorienne, et soulève des questions sur la sécurité et la gestion des foules lors d’événements sportifs majeurs. On attend avec inquiétude des nouvelles sur l’état de santé des victimes et des éclaircissements sur les circonstances exactes de ce douloureux incident.

Saïd Hassan Oumouri