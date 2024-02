Tragédie au CHN El Maarouf : Un enfant de 4 ans succombe au choléra à Ngazidja

À Ngazidja, un petit garçon âgé de seulement 4 ans a perdu la vie des suites du choléra au Service pédiatrie du centre hospitalier national de Moroni, le CHN El Maarouf. Le Dr Yassine, pédiatre, a confirmé cette tragédie, soulignant qu’il s’agit de la quatrième victime de cette maladie dévastatrice aux Comores depuis son apparition il y a quelques semaines.

Le choléra, une infection intestinale aiguë causée par la bactérie Vibrio cholerae, a semé la peur et l’angoisse parmi les habitants de Ngazidja. Alors que l’île de Moheli et Anjouan semblent avoir été épargnées jusqu’à présent, Ngazidja fait face à une situation critique, avec plusieurs cas signalés et maintenant cette tragique perte d’un enfant innocent.

